Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о матче против московского «Динамо» (2:1).

«Хорошая игра. Мне понравились первые два периода, в третьем периоде соперник заставил нас обороняться. Победа всегда приятна. Я бы не сказал, что прям хлопнули дверью. Приятное чувство, что наконец‑то что‑то стало получаться.

Если честно, тяжело со сном, потому что не успеваешь акклиматизироваться к одному поясу, уже в другой надо ехать. Мне тяжело, но ребята молодцы, у нас хватает перелетов, смены поясов, но не вижу, чтобы команда физически проседала», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

«Динамо» с 81 очком в активе осталось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» (52) — последний на «Востоке».