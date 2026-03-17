Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Хоть и забили во втором периоде, но провели его слабо. Команда много теряла шайб в средней зоне. Обычно вторые периоды у нас интереснее. Парни не сдались, отыграли две шайбы, забили в большинстве. Вратарь "Авангарда" неплохо сыграл.

Многое не получалось у звена лидеров, но они забили важный последний гол. Мы готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что‑то не получаться, но мы вытянули матч с хорошей командой.

Что сказали команде перед третьим периодом? Ничего сверхъестественного. Спунера и Мороза стоит ждать в последней игре "регулярки"? Я бы хотел. В среду будет финальное слово от доктора», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 86-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Автомобилиста» 20-го марта.