В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч между челябинским клубом «Трактор» и командой СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Михаил Григоренко globallookpress.com

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте: нападающий «Трактора» Михаил Григоренко поразил ворота соперника. Однако на 23-й минуте форвард СКА Рокко Гримальди отыгрался, восстановив равенство. В середине второго периода Григоренко вновь вывел свою команду вперед, оформив дубль и установив окончательный результат — 2:1 в пользу «Трактора».

На данный момент «Трактор» в текущем сезоне КХЛ провёл 66 матчей, в которых набрал 71 очко. Команда занимает шестое место в Восточной конференции. СКА, набрав 79 очков после 66 игр, располагается на пятой строчке в Западной конференции.