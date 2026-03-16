В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел матч между «Металлургом» из Магнитогорска и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Победу со счетом 4:3 одержали хозяева.

Уже на 14-й минуте матча нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг открыл счет, забив первый гол. Через девять минут, на 23-й минуте, форвард Максим Денежкин удвоил преимущество своей команды. Однако на 29-й минуте нападающий «Металлурга» Александр Петунин сократил отставание до одного гола.

На 30-й минуте Роман Канцеров из «Металлурга» сравнял счет. Но уже через минуту, на 31-й, Стефан Да Коста из «Автомобилиста» вывел гостей вперед. На 45-й минуте матча Канцеров снова восстановил равенство, забив свой второй гол. На 59-й минуте Егор Яковлев из «Металлурга» принкс своей команде победу, установив окончательный счёт — 4:3.