В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел матч между «Металлургом» из Магнитогорска и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.  Победу со счетом 4:3 одержали хозяева.

Егор Яковлев
Егор Яковлев

Уже на 14-й минуте матча нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг открыл счет, забив первый гол.  Через девять минут, на 23-й минуте, форвард Максим Денежкин удвоил преимущество своей команды.  Однако на 29-й минуте нападающий «Металлурга» Александр Петунин сократил отставание до одного гола.

На 30-й минуте Роман Канцеров из «Металлурга» сравнял счет.  Но уже через минуту, на 31-й, Стефан Да Коста из «Автомобилиста» вывел гостей вперед.  На 45-й минуте матча Канцеров снова восстановил равенство, забив свой второй гол.  На 59-й минуте Егор Яковлев из «Металлурга» принкс своей команде победу, установив окончательный счёт — 4:3.