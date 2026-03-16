«Сибирь» одержала домашнюю победу над ЦСКА в матче КХЛ со счетом 3:2.

Антон Косолапов набрал три очки (1+2), Михаил Абрамов и Чейз Приски отметились по одному голу. За ЦСКА забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.

Благодаря этой победе «Сибирь» стала последней командой, попавшей в плей-офф КХЛ. С 65 очками и двумя матчами до конца регулярного чемпионата клуб занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая «Амур» на пять очков. У хабаровчан больше нет шансов выйти в плей-офф.

ЦСКА, набрав 82 очка, продолжает лидировать на Западе, но серия из четырёх побед подряд для команды прервалась.