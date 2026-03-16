В Астане встретятся две команды, которые давно потеряли шансы на плей-офф, но сохранили турнирную мотивацию в борьбе за престиж и позиции в таблице. «Барысу» нужно не проиграть, чтобы закрепиться на десятой строчке, «Адмиралу» — доказать, что положительная динамика под руководством Браташа не случайность. Обе команды умеют забивать, но обе катастрофически много пропускают. Статистика личных встреч подсказывает, что игры получаются результативными и непредсказуемыми: в пяти матчах сезона команды обменялись разгромами

20' Первый период окончен.

20' 2 в 1 убегали хозяева, но Муратов стал что-то выдумывать, закрутился вокруг своей оси и не смог акцентированный бросок нанести.

20' Пошла последняя минута периода.

18' Старков ворвался в чужую зону, решил в одного переиграть всю оборону «Барыса», но потерял шайбу, которую забрал Бояркин.

17' Гооооол!!!! 1:1. Завгородний выиграл борьбу у правого борта и сделал передачу в центр на Кайла Олсона, который разобрался с защитником и вратарём.

16' Тимашов с левого круга вбрасывания стрельнул, но Бояркин отбил шайбу.

15' 4-2 по блокированным броскам в пользу «Адмирала».

14' Симонов из правого круга вбрасывания стрелял, но Кульбаков отбил шайбу, первым на отскоке оказался Масси и бросил со средней дистанции, но и здесь вратарь гостей надёжно сыграл и со второй попытки прижал шайбу ко льду.

13' Веккьоне опасно бросал, но заблокировал его Олсон.

12' 2-1 по силовым приёмам в пользу «Барыса».

11' Рикошетом от Старкова шайба покатилась в створ, но на месте Бояркин.

10' 4-4 по броскам в створ.

09' Немного успокоилась игра после гола.

08' Тертышный попал в створ, но Бояркин надёжно играет и фиксирует шайбу.

07' «Адмирал» играет в полном составе.

07' Ибрагимов заблокировал опасный бросок Морелли.

06' Удаление у «Адмирала». Малым штрафом наказан Никита Тертышный за подножку.

05' Гооооол!!!! 1:0. Муратов укатился за ворота и от туда сделал передачу под бросок Тайсу Томпсону, который поразил верхний угол ворот гостей.

04' Наброс Шестакова не принёс опасности у ворот «Барыса».

03' Усманов нанёс первый бросок в створ «Барыса», но Бояркин надёжно играет и фиксирует шайбу.

02' Суета на пятаке «Адмирала», каким-то чудом шайба не попала в ворота! Сначала Уиллман бросил, но Кульбаков парировал, затем Уолш с убойной позиции не смог забить, его заблокировали, а на отскоке Томпсону не дали защитники добить.

01' Морелли выкатился на ворота, но переиграть Кульбаков не смог.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

17:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

17:20 Основные вратари: Никита Бояркин и Иван Кульбаков.

17:10 Главный судья: Глеб Лазарев (Пермь, Россия); Главный судья: Павел Овчинников (Орск, Россия); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия).

17:00 Игра пройдёт на «Барыс-Арене» (Астана, Казахстан), вместимостью 12 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Барыс: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джейк Масси, Иэн Маккошен, Бейбарыс Оразов, Дмитрий Бреус, Райли Уолш, Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Батырлан Муратов, Кирилл Панюков, Семён Симонов, Кирилл Савицкий, Майк Веккионе, Алихан Асетов.

Адмирал: Адам Гуска, Иван Кульбаков, Дмитрий Дерябин, Александр Шепелев, Артём Кудашов, Семён Ибрагимов, Георгий Солянников, Либор Шулак, Никита Ефремов, Павел Шэн, Дмитрий Завгородний, Степан Старков, Кайл Олсон, Владимир Брюквин, Никита Тертышный, Даниэль Усманов, Аркадий Шестаков, Егор Чезганов, Вячеслав Основин, Дмитрий Тимашов, Никита Сошников.

Барыс

«Барыс» подходит к заключительному домашнему матчу сезона с конкретной турнирной задачей — гарантировать себе десятую позицию на Востоке, для чего достаточно не проиграть в основное время. Астанчане заметно прибавили по сравнению с прошлогодним кошмаром (35 очков за 68 матчей), набрав 53 балла за 66 игр, но этого вновь не хватило для борьбы за плей-офф. В четырёх последних встречах подопечные Михаила Кравца одержали три победы — над «Шанхайскими Драконами» (8:4), «Амуром» (3:0) и «Адмиралом» (2:1), однако тут же последовало разгромное поражение от тех же «моряков» (2:6). Атака «барсов» стабильна: команда забивает в четырёх матчах подряд, средняя результативность в последних пяти встречах — 3.00 шайбы. Но оборона остаётся системной проблемой: пропуски в 29 из 30 последних игр, средний показатель 3.60 за матч, а дома «Барыс» — самая слабая команда Востока по игре в защите (3.03 пропущенных). Домашняя арена не даёт преимущества: три последних матча в Астане завершились вничью, что говорит о неспособности дожимать соперников при родных трибунах.

Адмирал

«Адмирал» проводит сезон заметно хуже прошлогоднего, осев на последнем месте Востока с 48 очками. Смена тренера на Олега Браташа далась тяжело: в первых 16 матчах под его руководством «моряки» потерпели 15 поражений. Однако адаптация постепенно идёт, и в десяти последних играх дальневосточники одержали четыре победы. Атака работает стабильно: команда забивает в десяти матчах подряд, средняя результативность в последних пяти встречах — 3.60 шайбы. Егор Чезганов набрал 7 (3+4) очков в четырёх последних играх, став главной ударной силой. Но оборона по-прежнему дырява: пропуски в 30 матчах подряд, 2.40 за игру в последнем отрезке. На выезде «Адмирал» — худший на Востоке (35.5% очков, 3.32 пропущенных в среднем). При этом команда не может выиграть два матча подряд с середины ноября: после любой победы следует поражение.

Личные встречи

За 40 матчей в КХЛ абсолютный паритет: по 20 побед у каждой стороны. В текущем сезоне соперники встречались пять раз, и здесь небольшой перевес на стороне казахстанского клуба — три победы (3:0, 4:1, 2:1) против двух у «моряков» (5:2, 6:2). Примечательно, что все матчи получились результативными, а разгромы чередовались с упорными играми. В шести последних домашних встречах с «Адмиралом» «Барыс» неизменно забивал минимум две шайбы.