Наставник «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал успех команды в матче КХЛ с «Амуром» (1:0 ОТ).

«По игре соскучился. Что касается самочувствия, то раз я перед вами — значит, всё нормально.

Тяжёлая игра. Да, я отсутствовал долго и многие вещи вижу сейчас уже по-другому. Наверное, в чём-то не узнавал сегодня ребят и команду — присутствовала какая-то скованность, был нервозный хоккей с нашей стороны. Наверное, отсюда и такой результат, хотя в концовке третьего периода чуть проснулись, начали играть и делать правильные вещи, которые мы их просили.

У нас ещё есть время перед дерби — и, конечно, мы поговорим с ребятами, разберём все эти моменты. Думаю, что следующая игра должна быть намного лучше. Победа есть победа. Надеюсь, в дальнейшем будет только лучше», — цитирует Жамнова сайт «Спартака».