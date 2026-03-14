Чемпион мира Максим Сушинский поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф Кубка Гагарина.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

«Понятно, что буду в первую очередь следить за "Авангардом".  Очень нравится игра "Металлурга", "Северстали".  У минского "Динамо" в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная.  Думаю, в плей-офф покажет зубы.  Поэтому интересно будет смотреть.  Про "Локомотив" и смысла говорить нет, ведь и так понятно, что команда в порядке», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».