Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов подвел промежуточные итоги регулярного чемпионата КХЛ.
«Лучшей командой регулярного чемпионата была "Магнитка". Они играли интереснее всех, и результат уверенный. А хуже ожиданий сыграли, пожалуй, московские команды. ЦСКА сейчас вроде выправил ситуацию, а вот "Спартак" и "Динамо" оказались в нижней части таблицы. Ещё от "Трактора" большего ожидали. А "Сибирь" — молодцы, зацепились за восьмерку, думаю, уже продержатся», — цитирует Крикунова «Советский спорт».
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, обладателем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург».