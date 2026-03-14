Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов подвел промежуточные итоги регулярного чемпионата КХЛ.

globallookpress.com

«Лучшей командой регулярного чемпионата была "Магнитка".  Они играли интереснее всех, и результат уверенный.  А хуже ожиданий сыграли, пожалуй, московские команды.  ЦСКА сейчас вроде выправил ситуацию, а вот "Спартак" и "Динамо" оказались в нижней части таблицы.  Ещё от "Трактора" большего ожидали.  А "Сибирь" — молодцы, зацепились за восьмерку, думаю, уже продержатся», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, обладателем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург».