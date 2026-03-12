Трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вновь избран президентом Федерации хоккея России на пятый срок.

Владислав Третьяк globallookpress.com

За время его руководства сборная России четырежды становилась чемпионом мира: в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Мужская молодежная сборная завоевала золото мирового первенства в 2011 году, а юниорская команда — в 2007 году.

Женская сборная России дважды занимала третье место на мировых чемпионатах (в 2013 и 2016 годах) и дошла до полуфинала на Олимпийских играх 2018 года. Женская молодежная сборная трижды становилась бронзовым призером (в 2015, 2017 и 2020 годах).