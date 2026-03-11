Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче против «Сочи» (2:1).

Игорь Никитин globallookpress.com

«Непростая игра получилась. Готовимся к завтрашней игре. Столько большинства — реализовывать нужно. Всё достаточно просто.

Завтра игра с "Сочи" начнется со второго периода? Такого у меня не было. Но здесь надо готовиться как в плей-офф, к тому же сопернику. Мы делаем так, чтобы для ребят не было рутины. Проводим собрания на различные темы, нестандартные вещи обсуждаем. В течение сезона тяжело соблюдать фокус и концентрацию, когда столько игр через день. Завтра как раз игру надо использовать, как ещё один методический процесс», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 78 очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции, «Сочи» с 44 баллами по-прежнему на последней, 11-й строчке турнирной таблицы.