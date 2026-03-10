Российский защитник «Бостона» Никита Задоров поделился впечатлением от совместной работы с главным тренером команды Марко Штурмом.

Никита Задоров globallookpress.com

«В хоккейном плане я бы не сказал, что подход сильно отличается от американских тренеров. А вот в человеческом — да. Он немец, более закрытый. Это чувствуется.

Американцы обычно более открытые. Могут три раза похвалить, а потом добавить одну претензию — и ты понимаешь, что главный акцент все равно на этой претензии. Похвала — способ сгладить углы. Марко более прямолинейный, у него европейский менталитет. Он даже чуть жестче, чем другие тренеры.

Если говорить про хоккей, то он пришел из системы "Лос-Анджелеса", где большое внимание уделяется игре в обороне. Он принес это к нам. И, как ни странно, это помогает и в атаке. Если посмотреть на статистику — мы в топ-10 лучших по заброшенным шайбам. Когда мы хорошо играем в обороне, то можем обыграть любую команду в лиге в любой момент», — цитирует Задорова Sports.ru.

Немецкий специалист возглавил «Бостон» перед началом текущего сезона. Штурм в 2018-м году привел сборную Германии к серебряным медалям на Олимпиаде-2018.