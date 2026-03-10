Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвел промежуточные итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ.

Владимир Плющев globallookpress.com

«Не то что бы удивил, но порадовал "Салават Юлаев". Со всеми проблемами, которые у них были, команда двигалась, боролась, находится в зоне плей-офф и выглядит неплохо на фоне соперников. А в остальном ничего удивительного: проблемы ЦСКА и СКА были ясны ещё по осени, разве что ещё пара московских клубов туда же подтянулась. На Востоке восьмёрка тоже предсказуема. Никакой выдающейся битвы за плей-офф не случилось: как были три команды внизу на Западе и на Востоке, так и остались. А чехарда внутри восьмёрок ожидаема, потому что стабильности игры ни у кого не видно. Даже от "Локомотива" не видно, чтобы они там феерили. Так что для меня ничего удивительного в нынешнем регулярном чемпионате нет», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Заключительные встречи регулярного чемпионата КХЛ состоятся 20 марта.