Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвел промежуточные итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ.

Владимир Плющев
Владимир Плющев globallookpress.com

«Не то что бы удивил, но порадовал "Салават Юлаев".  Со всеми проблемами, которые у них были, команда двигалась, боролась, находится в зоне плей-офф и выглядит неплохо на фоне соперников.  А в остальном ничего удивительного: проблемы ЦСКА и СКА были ясны ещё по осени, разве что ещё пара московских клубов туда же подтянулась.  На Востоке восьмёрка тоже предсказуема.  Никакой выдающейся битвы за плей-офф не случилось: как были три команды внизу на Западе и на Востоке, так и остались.  А чехарда внутри восьмёрок ожидаема, потому что стабильности игры ни у кого не видно.  Даже от "Локомотива" не видно, чтобы они там феерили.  Так что для меня ничего удивительного в нынешнем регулярном чемпионате нет», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Заключительные встречи регулярного чемпионата КХЛ состоятся 20 марта.