Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своем будущем. Нападающий ответил на вопрос, задумывается ли он о завершении карьеры.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Мне 40 лет, и мне тяжело тягаться с молодыми парнями, понимаете? Но самое главное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. Я не хочу чувствовать себя некомфортно до конца дней. Поэтому к этому решению нужно подойти с умом», — приводит слова Овечкина RMNB.

В нынешнем сезоне Овечкин записал в актив 50 (24+26) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Соглашение 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года.