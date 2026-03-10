Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался по поводу фаворитов текущего сезона КХЛ.

Владимир Крикунов globallookpress.com

«Металлург выглядит наиболее убедительным претендентом на выход в финал Кубка Гагарина. Со вторым финалистом ситуация менее однозначна: среди кандидатов — "Локомотив" и "Авангард". Мы понимаем, что это хоккей и ни одной команде место в финале не гарантировано. Но как по мне, это явные фавориты на победу в Кубке Гагарина на данный момент», — цитирует Крикунова LiveResult.ru.

Напомним, что в настоящий момент лидерами в своих конференциях являются ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».