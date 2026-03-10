В 12:15 10.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Барыс в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Амур — Барыс 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Амур — Барыс с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Амур:

Ничья:

Барыс:

