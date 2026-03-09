Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в матче с «Локомотивом».

Андрей Козырев globallookpress.com

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, оказавших нам шикарную поддержку. Если в домашнем матче с "Локомотивом" один балл завоевали, то сегодня упустили — в конце не хватило силенок.

Больше контролировали шайбу, создавали моменты, во втором периоде у соперника было несколько моментов — вратарь нас подтащил. Проигрывали 0:2, но вытащили игру», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

«Локомотив» одержал восьмую победу подряд и с 93 очками занимает первое место в Западной конференции. «Северсталь» (82 очка) — третья.