Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (6:4).

«Хорошая командная победа. В первом периоде… Мы проспали первый период. Не включились — и соперник повёл по счёту. Со второго периода начали выигрывать единоборства, стыки и борьбу, поэтому и поменяли рисунок игры.

Сегодня хорошо сыграл Поди (Владислав Подъяпольский). Конечно, моментов они создавали очень много. У них быстрая команда. Хорошо двигают шайбу и открываются. Особенно звено Лиможа, Энаса и Пинчука — они забили три гола. Но мы выстояли в меньшинстве и забили в большинстве — нам был нужен этот гол.

Очень важно, что мы сегодня выиграли. Хорошая поддержка. Хочу сказать спасибо болельщикам, полный стадион, это придавало нам заряд энергии», — цитирует Козлова Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 75-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Шанхайских Драконов» 11-го марта.