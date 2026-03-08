Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды (3:2 Б) в матче КХЛ против «Трактора».

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Поздравляю всех женщин, девушек, девочек с праздником весны, желаю им счастья, любви, улыбок и всего хорошего. По игре: дали сопернику гандикап. Оба гола — проиграли пятак. Но отыгрались, победили — молодцы.

Мы силы у соперника больше отняли, особенно во втором периоде хорошо накладывали. Эпизод с удалением… хочется извиниться перед судьями, если они на что‑то обиделись, (может) на мое высказывание в Омске или на бросок Володи Ткачева. У них же братство, наверное. Если вы обиделись, извините нас, мы больше так не будем», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 99-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Салавата Юлаева» 11-го марта.