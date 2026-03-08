В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» в упорной борьбе переиграл челябинский «Трактор» — победа досталась хозяевам лишь в серии буллитов со счётом 3:2.

Сергей Толчинский globallookpress.com

Уже к 14‑й минуте гости вели со счётом 2:0 после точных бросков Василия Глотова и Егора Коршкова. Ассисты оформили Михаил Григоренко, Джош Ливо и Александр Кадейкин.

«Металлург» смог сократить отставание в счёте на 29‑й минуте — отличился Никита Михайлис, а через 6 минут восстановил статус‑кво: гол на счету Руслана Исхакова. Голевые передачи записали на свой счёт Валерий Орехов, Руслан Исхаков, Робин Пресс и Алексей Маклюков.

Победный бросок в серии буллитов выполнил Сергей Толчинский.

Теперь «Металлург» имеет 99 очков и уверенно лидирует в Восточной конференции . «Трактор» с 66 очками занимает пятое место.