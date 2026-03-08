Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (4:3).

Дмитрий Михайлов — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«В первую очередь с праздником всех милых дам. Мы сделали на одну ошибку больше. Это хоккей, хоккей — игра ошибок. Игра была такая, что где‑то соперник сворачивался, где‑то мы больше строились. Четвертой шайбой не пахло. Соперник навязал свою игру, мы допустили ошибку.

Почему выбрали именно этого вратаря? Мы рассчитываем на каждого нашего игрока. Это рабочий процесс, мы видим, смотрим, анализируем. Лёша (Щетилин) сыграл сегодня здорово.

Довольны ли самоотдачей игроков? Доволен. Выдался сложный график, это реалии. То, что ребята выполняли и как реагировали на замечание, понравилось», — передает слова Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против ЦСКА 10-го марта.