Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 Б).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Поздравляю всех женщин с праздником 8 Марта. По матчу: равная игра, интересная. Важно, что мы хорошо провели третий период. А потом были буллиты, который нет в плей‑офф. Мы хорошо играли сегодня.

Мы вели в счете 2:0, но "Металлург" отыгрался? Голевые моменты были у обеих команд, при счете 2:0 был выход 1 в 0. Забей мы, игра пошла бы в другом сценарии. Это хоккей.

Справляется ли вратарь Николаев? Справляется. Вся команда помогает вратарю, и голкипер помогает команде. Будем ли использовать других вратарей в оставшихся матчах регулярки? Ответ получим завтра после общения с тренером вратарей», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Восточной конференции с 66-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Нефтехимика» 10-го марта.