Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачак забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз», который завершился победой «Флориды» со счетом 3:1.

Мэттью Ткачак globallookpress.com

Пресс-служба лиги сообщила, что 28-летний игрок оформил свой четвертый хет-трик в составе «Пантерз». По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с Александром Барковым и Олли Йокиненом. Второе место занимает Рэй Шеппард, забросивший пять хет-триков, а рекорд принадлежит Павлу Буре, который оформил десять хет-триков за «Флориду».

Ткачак выступает за «Пантерз» с 2022 года и в сезоне 2025/26 провел 16 матчей в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (8 голов и 9 передач).