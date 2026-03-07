В текущем сезоне 39-летний россиянин принял участие в 46 матчах, набрав 47 очков (13 голов и 34 результативные передачи).

В результате хоккеист пропустит встречи с «Филадельфией» (7 марта), «Бостоном» (8 марта), «Каролиной» (11 марта), «Вегасом» (13 марта) и «Ютой» (15 марта).

Помимо пропуска матчей, Малкин обязан выплатить штраф в размере 158 854 долларов в фонд экстренной помощи игрокам.

На 38-й секунде второго периода форвард ударил клюшкой в лицо защитника «Сэйбрз» Расмуса Далина .

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил дисквалификацию на пять матчей регулярного чемпионата НХЛ после инцидента в игре против «Баффало» (1:3).

