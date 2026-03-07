Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (3:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Расстроены серьезно, ключевой момент — третий, четвертый голы, два удаления. Соперник здорово реализовал свои моменты. Нам немножко не хватило концентрации.

Что не так пошло у вратаря? Волнение и ответственность всегда сказываются, мы заявляем сильнейшего на игру, смотрим за этим на тренировках. По блокированным броскам всегда были в лидерах, а в прошедшем матче было только четыре за два периода. Это тоже показатель, который не дает возможности зацепить очки.

Мы бьемся до конца, пытаемся зацепиться за зону плей‑офф», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 60 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.