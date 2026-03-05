Нападающий «Шанхайских Драконов» Паркер Фу поделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2) в рамках KHL World Series.

Паркер Фу globallookpress.com

«Плотная игра, обидное поражение. Но нам нужно было адаптироваться к изменениям и большой площадке, но к концу матча нашли свой темп, сыграли получше, но, к сожалению, этого не хватило.

Возвращение команды в Китай? Да, конечно, ждем, когда мы сюда вернемся и будем играть тут полный сезон. Я первый раз в Шанхае. Немного походил по городу. Замечательный город, много мест, которые можно посетить. Все‑таки не просто так это один из лучших городов в мире», — приводит слова Фу «Матч ТВ».

Следующий матч в рамках KHL World Series пройдет 7 марта, где «Шанхайские Драконы» сыграют против «Барыса».

Эта встреча стала первой в Китае в рамках КХЛ с января 2020-го года, когда команда называлась «Куньлунь Ред Стар».