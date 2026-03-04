Бывший нападающий «Миннесоты Уайлд» Марин Габорик поздравил Кирилла Капризова. Ранее российский форвард установил новый клубный рекорд по голам.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Капризов забил 220-й гол за «Миннесоту» в матче с «Тампой» (5:1) и превзошёл рекорд Габорика.

«Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное — добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это! » — цитирует Габорика пресс-служба клуба.

28-летний Капризов играет за «Уайлд» с сезона-2020/21.