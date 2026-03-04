В 19:30 04.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Динамо — Автомобилист в КХЛ.
Последний матч команд между собой: Автомобилист — Динамо 1:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо» — «Автомобилист». Коэффициент ставки —
2.10.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:1.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 1:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Динамо:
- Ничья:
- Автомобилист:
