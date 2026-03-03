Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Сегодня мы получше играли пять на пять.  Уже меньше пропускали контратак в нашу сторону.  За исключением большинства в первом периоде, когда соперник вывалился вывалился "в ноль".  А так, было много большинства.  Хотелось бы, чтобы оно сработало.  Но ребята все равно нашли силы и характер сравнять и выиграть.

Почему большинство не сработало?  Было достаточно попыток… В оправдание скажу, что здесь есть специфика маленькой площадки.  Специфика площадки именно во Владивостоке.  Думаю, это было сегодня ключевым фактором.  Не секрет, что тут площадка меньше и уже нашей.  Потому возникали сложности при входе в зону.

Что с Василевским?  Думаю, он поможет команде в плей‑офф, но туда сначала надо попасть.  Но доктор ко мне не подходил с тревожными новостями.  Думаю, ему попали в чувствительное место… Думаю, с Алексеем всё будет хорошо.  И надеюсь.

Акклиматизация повлияла на тяжелый старт?  Нет, это не акклиматизация.  Это и площадка, и "Адмирал" хорошо действует в обороне.  И на мой взгляд, мы начали четко по заданию.  Сегодня было задание без авантюр, надежно.  Именно когда у нас не было шайбы.  И в принципе, я доволен содержанием матча при игре пять на пять», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 68 очками занимает пятое место в Восточной конференции.