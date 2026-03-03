Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня мы получше играли пять на пять. Уже меньше пропускали контратак в нашу сторону. За исключением большинства в первом периоде, когда соперник вывалился вывалился "в ноль". А так, было много большинства. Хотелось бы, чтобы оно сработало. Но ребята все равно нашли силы и характер сравнять и выиграть.

Почему большинство не сработало? Было достаточно попыток… В оправдание скажу, что здесь есть специфика маленькой площадки. Специфика площадки именно во Владивостоке. Думаю, это было сегодня ключевым фактором. Не секрет, что тут площадка меньше и уже нашей. Потому возникали сложности при входе в зону.

Что с Василевским? Думаю, он поможет команде в плей‑офф, но туда сначала надо попасть. Но доктор ко мне не подходил с тревожными новостями. Думаю, ему попали в чувствительное место… Думаю, с Алексеем всё будет хорошо. И надеюсь.

Акклиматизация повлияла на тяжелый старт? Нет, это не акклиматизация. Это и площадка, и "Адмирал" хорошо действует в обороне. И на мой взгляд, мы начали четко по заданию. Сегодня было задание без авантюр, надежно. Именно когда у нас не было шайбы. И в принципе, я доволен содержанием матча при игре пять на пять», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 68 очками занимает пятое место в Восточной конференции.