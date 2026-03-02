Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (1:0).

«Матч был похож на игру плей‑офф. Много борьбы, и я хотел бы поблагодарить парней, что мы в ней не уступили. Мы очень неплохо выходили из‑под прессинга. В первом периоде мы имели хорошие шансы. Не реализовали большинство, хотя имели моменты. Во втором периоде, когда мы остались "3 на 5", парни здорово блокировали броски соперника. Мы сделали 26 блоков. Хороший матч провел наш вратарь Галкин, помог нам одержать победу. Это командная победа, где парни перетерпели топового соперника. Хотя в концовке чемпионата у нас через матч — топовый соперник, все из лидеров.

Почему за второй и третий периоды команда сделала только шесть бросков? Понятно, что были моменты — и мы не бросали. В большинстве лишние передачи и потери. Наверное, это заслуга соперника. Он неплохо двигался, перекрывал нам линию бросков. Хотя мы сами из хороших моментов старались сделать лучшие, но не получалось. Надо было проще сыграть.

Почему меняем отель перед матчем с московским "Динамо"? Потому что новый отель поближе к их арене. Это логистика, нормальное явление, чтобы ребята отдохнули. И там будет недалеко до стадиона Динамо», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 76-ю очками в активе. В следующей встрече екатеринбуржцы сыграют против московского «Динамо» 4-го марта.