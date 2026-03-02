Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз», который завершился поражением со счетом 0:5, из-за травмы верхней части тела.

Марк Стоун globallookpress.com

В конце первого периода, на последней минуте, 33-летний канадский хоккеист покинул лед после того, как игрок защиты «Пингвинз» Крис Летанг задел его левую руку. Эпизод не был признан нарушением правил.

Марк Стоун провел 43 матча в текущем сезоне, набрав 60 очков (21 шайба и 39 передач) и показав положительную полезность «+17». Он занимает второе место по результативности в команде, уступая только Джеку Айкелу, который набрал 68 очков в 52 матчах.