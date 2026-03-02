Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (0:1).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА t.me/cska_hockey

«Я думаю, что наглости не хватило сегодня в целом. В предыдущем матче счёт был 6:5, сегодня 0:1? Повторюсь, сегодня не хватило наглости. Моменты создали хорошие, но, наверное, злости не было. Часто не можешь логически объяснить некоторые вещи. Сегодня эмоционального заряда не хватило.

Тренер соперника отметил, что матч получился кубковым? Я согласен с Николаем (Заварухиным). "Автомобилист" в этом плане опытный, взрослые парни. Как раз на это обращали внимание, что в таком перетягивании каната просто не получится, нужно играть первым номером. Конечно, это опыт. Мы не то что получили информацию, но подтвердили то, что имеем. Это нужно использовать как точку роста», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

После этого матча московские армейцы занимают 5-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. В следующем поединке ЦСКА встретится с «Авангардом» 4-го марта.