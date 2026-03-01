Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (1:5).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«В каком состоянии была команда сегодня, когда игра прервалась? По большому счету считаю, что ситуация была одинаковой для двух команд. Ждали, когда нам скажут, продолжим или нет. Объявили, что игра возобновится. Размялись пять минут, вышли на лед и продолжили матч.

После этого у "Торпедо" не заладилась игра? Наверное, должны себе вопросы задавать. В первую очередь по поводу нашей игровой дисциплины», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 76-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Трактора» 4-го марта.