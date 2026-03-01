«Сочи» занимает последнее, 11‑е место на «Западе» с 42 очками после 59 встреч. «Торпедо» располагается на 4‑й строчке той же конференции, заработав 76 очков в 62 матчах.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Уильям Биттен (17‑я минута), Тимур Хафизов (49‑я минута, 58‑я минута); Макс Эллис (50-я минута) и Сергей Попов (59‑я минута).

Игра прерывалась при счёте 1:1 в третьем периоде из‑за угрозы атаки БПЛА.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своём льду одержал победу над нижегородским «Торпедо» — 5:1.

