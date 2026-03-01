Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд сообщил о расставании с Джимом Хиллером, который занимал пост главного тренера команды.

Джим Хиллер globallookpress.com

«Хочу поблагодарить Джима Хиллера за его преданность, профессионализм и самоотдачу, которую он демонстрировал нашим игрокам и команде каждый день. Он уважаемый тренер и человек, мы ценим работу, которую он проделал на тренерской скамье.

На данном этапе сезона считаем, что смена руководства необходима, чтобы дать нашей команде наилучшие возможности для раскрытия своего потенциала и конкуренции на том уровне, на котором мы рассчитываем. Такие решения никогда не принимаются легкомысленно, но наша ответственность — обеспечить успех этой команды сейчас и в будущем», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.

«Лос-Анджелес» занимает 10-е место в таблице Запада с 62 очками в активе.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона российский форвард Артемий Панарин пополнил состав «Кингз», провел 3 матча и отметился тремя голевыми передачами.