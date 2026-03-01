На 54-й минуте Григорий Кузьмин забросил третью шайбу своей команды, укрепив преимущество хабаровчан. Но на 58-й минуте нападающий «Нефтехимика» Матвей Заседа сократил отставание, установив окончательный результат — 3:2 в пользу «Амура».

На 14-й минуте матча нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин открыл счет. Однако на 22-й минуте форвард «Амура» Григорий Кузьмин восстановил равенство. На 29-й минуте Алекс Бродхерст вывел «Амур» вперед.

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным клубом «Амур» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу со счетом 3:2 одержала хабаровская команда.

