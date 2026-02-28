В 17:00 28.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: СКА — Локомотив 1:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч СКА — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:0.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 0:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

СКА:

Ничья:

Локомотив:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Локомотив.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

