Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над СКА (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Важная выездная серия для нас. Хорошо, что начали с победы. Говорили с ребятами, что до конца восемь игр, шесть из них — на выезде. Настраивали команду на то, чтобы была атмосфера плей‑офф. Соперник хорошо начал игру, но мы перехватили инициативу. Когда СКА забил, важно, что мы ответили вторым голом. Иванов здорово сыграл, сделал хет‑трик, Паник забил. Большинство забило важный гол. В целом доволен победой», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, набрав 87 очков.