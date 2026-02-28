Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алекснадр Барков globallookpress.com

«С чем связано неудачное начало матча? И то и другое, но там были две индивидуальные ошибки. Начало всегда бывает равное. Соперник планировал активно и агрессивно начать, а наши ошибки привели к двум голам, а потом мы взяли игру под свой контроль и довели до победы.

Что команде говорили в первом периоде? Акцентировали внимание на наших ошибках, нужно было исключить контратаки соперника, и это нам удалось», — приводит слова Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» с 70 очками занимает шестое место в Западной конференции.