Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Лады» (4:5 Б).

«У нас был хороший, стабильный отрезок в последних играх. И сегодня хорошо провели первый период — и в давление играли, и контроль шайбы был. Дальше — потеря концентрации, несогласованные действия, которые влияют на результат. У нас таких было несколько подряд. Мы смогли вернуться в игру, сравняли счёт, были моменты, чтобы не доводить до буллитов. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Главная проблема "Ак Барса" — это волнообразная игра? Я бы не сказал, что мы бросили играть или не хотели играть. Просто несогласованные действия приводили к пропущенным шайбам. Да, наверное, на молекулы разберём концовку второго периода, когда когда пропустили два гола подряд.

"Ак Барс" часто в сезоне упускает матчи, ведя в счёте? Если брать сегодняшний матчи, то больше даже несогласованность действий приводит к таким моментам, чем потеря концентрации. Нужно разбирать, доносить. Будем смотреть, как эти недочёты можно устранить.

Хоккеисты "свалились" в личные действия при счёте 3:0? Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок. Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберёмся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить», — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

После этого матча казанцы занимают 3-е место в таблице Востока с 81 очком в активе. В следующем поединке «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» 27-го февраля.