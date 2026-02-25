Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев перенесет операцию после травмы во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 ОТ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Дмитрий Силантьев — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

Ранее в СМИ сообщали о том, что форвард выбыл на полгода из-за перелома бедра со смещением. Силантьева прооперируют в Магнитогорске 26 февраля.

Во время матча против «Северстали» нападающий на скорости влетел коленом в борт. Силантьев не смог подняться самостоятельно, его унесли на носилках в машину скорой помощи.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Металлург» 53 матча, забросил 20 шайб и сделал 25 голевых передач.