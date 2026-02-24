Бывший тренер «Шанхайских Драконов» Дэвид Немировски рассказал о своей отставке в китайском клубе.

Дэвид Немировски
Дэвид Немировски globallookpress.com

«Я был очень разочарован тем, что произошло со мной в "Шанхайских драконах".  После увольнения мне предложили должность помощника тренера в другой команде, но я отказался.

Какова причина вашего ухода?  Я отвечал за игру в большинстве, и наша команда занимала третье‑пятое место в лиге по этому показателю.  Генеральный менеджер сказал, что они недовольны, и меня уволили.  Жерар Галлан был категорически против и долго спорил, спрашивая, как можно увольнять помощника тренера, когда наше большинство занимает четвертое место.  Но, думаю, сейчас они очень довольны 15‑м большинством в лиге», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

В декабре «Шанхайские Драконы» объявили о расторжении контракта с Немировски по соглашению сторон.  Специалист вошел в тренерский штаб команды в августе 2025 года.