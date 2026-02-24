Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» и сборной Канады Джош Моррисси получил травму верхней части тела в дебютном матче на Олимпийских играх против сборной Чехии (5:0) и не смог продолжить участие в турнире. Главный тренер «Джетс» Скотт Арниел заявил, что Моррисси пропустит несколько матчей.

Джош Моррисси globallookpress.com

30-летний игрок выступает за «Джетс» с 2013 года, когда команда выбрала его под 13-м номером на драфте. За это время он набрал 415 очков (90 голов и 325 передач) в 718 играх.

«Виннипег», ставший обладателем Президентского кубка в прошлом сезоне, сейчас занимает 13-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков.