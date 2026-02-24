Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итог матча против «Динамо» (3:1).

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Отличная командная победа.  Горжусь тем, как работали ребята, как бились, сражались.  Нужно отдать должное сопернику.  Они играют в хороший хоккей.  Очень плотно действуют в обороне.  Тяжело создавать голевые моменты.  Но здорово, что мы забили в большинстве.  А во втором периоде забрали инициативу.  Звено Шалунова в той смене, когда забили победный гол, здорово отыграло.  Побеждало в единоборствах на борту, держало шайбу.  Ну и Даниил Мисюль забил победный гол — я за него рад.  Это боец, который делает очень много хорошего для команды.  В целом мы третий период провели очень грамотно.  Продолжали контролировать игру.  Наши ребята — молодцы», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 85 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Динамо» с 68 баллами опустилось на седьмую строчку в турнирной таблице.