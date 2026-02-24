Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итог матча против «Динамо» (3:1).

Боб Хартли globallookpress.com

«Отличная командная победа. Горжусь тем, как работали ребята, как бились, сражались. Нужно отдать должное сопернику. Они играют в хороший хоккей. Очень плотно действуют в обороне. Тяжело создавать голевые моменты. Но здорово, что мы забили в большинстве. А во втором периоде забрали инициативу. Звено Шалунова в той смене, когда забили победный гол, здорово отыграло. Побеждало в единоборствах на борту, держало шайбу. Ну и Даниил Мисюль забил победный гол — я за него рад. Это боец, который делает очень много хорошего для команды. В целом мы третий период провели очень грамотно. Продолжали контролировать игру. Наши ребята — молодцы», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 85 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Динамо» с 68 баллами опустилось на седьмую строчку в турнирной таблице.