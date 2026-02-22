Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над Словакией (6:1) в матче за 3-е место на Олимпиаде-2026.

Себастьян Ахо — нападающий сборной Финляндии globallookpress.com

В составе сборной Финляндии дублем отметился Эрик Хаули, отличившись на 28-й и 58-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Себастьян Ахо на 7-й минуте, Роопе Хинц на 48-й минуте, Каапо Какко на 49-й и Йоэль Армиа на 55-й минуте.

У словацкой сборной единственную шайбу забросил Томаш Татар на 39-й минуте.

После этого матча сборная Финляндии стала обладателем бронзы на Олимпиде-2026.

Финальный матч между США и Канадой состоится сегодня, 22-го февраля в 16:10 по мск.