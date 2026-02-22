В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счетом 4:1.

Анатолий Голышев globallookpress.com

Первый гол в матче забил Спенсер Фу на 23-й минуте, ассистентами выступили Нейт Сюсиз и Адам Кленденинг. Во втором периоде «Автомобилист» продолжил успешную игру, забросив три шайбы подряд: отличились Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек и Максим Денежкин. Анатолий Голышев поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота в концовке.

Этот матч стал первой встречей команд в текущем сезоне КХЛ. Следующая игра состоится 18 марта на домашней арене «Шанхайских Драконов».