Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от СКА (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Сегодня была парадоксальная игра. Пропустили тогда, когда должны были забивать. Надо проанализировать и разобраться. Нужно переосмыслить каждому из нас и вернуться заново.

Есть ли понимание, как пропустили две в меньшинстве? Мы сегодня были недисциплинированны в большинстве. С одной стороны неприемлемо. С другой стороны, когда выходишь отдохнуть в большинстве — соперник наказывает.

Где‑то перестали ценить то, что у нас есть. Как и любому человеку нужно за это рассчитываться. Это нормальная история, когда человек учится на своих ошибках», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции.