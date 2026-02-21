Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от СКА (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин
Игорь Никитин globallookpress.com

«Сегодня была парадоксальная игра.  Пропустили тогда, когда должны были забивать.  Надо проанализировать и разобраться.  Нужно переосмыслить каждому из нас и вернуться заново.

Есть ли понимание, как пропустили две в меньшинстве?  Мы сегодня были недисциплинированны в большинстве.  С одной стороны неприемлемо.  С другой стороны, когда выходишь отдохнуть в большинстве — соперник наказывает.

Где‑то перестали ценить то, что у нас есть.  Как и любому человеку нужно за это рассчитываться.  Это нормальная история, когда человек учится на своих ошибках», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции.