Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Юрий Бабенко globallookpress.com

«Хорошая игра. Непростая. Хороший соперник. Здорово сыграли. Практически все, о чем договорились, выполнили. 900‑я победа в чемпионате страны. Всех болельщиков и команду поздравляем. Считаю, что достойно провели матч.

Как удалось забить дважды в меньшинстве? Это часть игры. В первую очередь хорошо, что не пропустили. То, что реализовали свои моменты, это суперкруто», — приводит слова Бабенко «Матч ТВ».

СКА с 67 очками занимает 7-е место в Западной конференции.