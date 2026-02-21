Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Юрий Бабенко
Юрий Бабенко globallookpress.com

«Хорошая игра.  Непростая.  Хороший соперник.  Здорово сыграли.  Практически все, о чем договорились, выполнили. 900‑я победа в чемпионате страны.  Всех болельщиков и команду поздравляем.  Считаю, что достойно провели матч.

Как удалось забить дважды в меньшинстве?  Это часть игры.  В первую очередь хорошо, что не пропустили.  То, что реализовали свои моменты, это суперкруто», — приводит слова Бабенко «Матч ТВ».

СКА с 67 очками занимает 7-е место в Западной конференции.