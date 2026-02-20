Руководство «Питтсбурга» намерено провести переговоры с нападающим Евгением Малкиным до возобновления регулярного чемпионата НХЛ. Об этом в соцсетях сообщил журналист Давид Паньотта.

Евгений Малкин globallookpress.com

По информации Daily Faceoff, в период олимпийской паузы клуб планировал обсудить с хоккеистом продление контракта и возможные варианты сотрудничества. Переговоры пока не состоялись, однако стороны рассчитывают начать диалог на следующей неделе. Ожидается, что будут затронуты финансовые условия и предполагаемая роль форварда в составе команды.

Текущее соглашение Малкина с «Пингвинз» действует до завершения нынешнего сезона.

В текущем чемпионате 41-летний форвард провел 41 матч и набрал 44 очка (13 шайб и 31 результативная передача). Регулярный сезон возобновится 26 февраля.