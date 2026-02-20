Автомобилист и Адмирал готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ.  Игра, назначенная на 20.02.2026, обещает стать весьма интересной.  Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Адмирал — Автомобилист 1:4.  Как сложится игра в этот раз?

  • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал». Коэффициент ставки — 1.85.
  • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:4.
  • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 4:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

  • Автомобилист:
  • Ничья:
  • Адмирал:

Где смотреть онлайн Автомобилист — Адмирал?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

Смотреть трансляциюСмотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.