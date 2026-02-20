Автомобилист и Адмирал готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 20.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Адмирал — Автомобилист 1:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:4.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 4:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Автомобилист:

Ничья:

Адмирал:

Где смотреть онлайн Автомобилист — Адмирал?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

