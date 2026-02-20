Автомобилист и Адмирал готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 20.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.
Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Адмирал — Автомобилист 1:4. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал». Коэффициент ставки —
1.85.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:4.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 4:4.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Автомобилист:
- Ничья:
- Адмирал:
Где смотреть онлайн Автомобилист — Адмирал?
Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.
Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.
И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.